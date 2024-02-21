Актер Машков приехал в Новосибирск поблагодарить за сбор подписей в поддержку Путина

Представитель кандидата Путина отметил сложную ситуацию, в которой находится Россия.

Актер Владимир Машков посетил Новосибирск, где встретился с волонтерами «Единой России» и членами общественных организаций, которые собирали подписи в поддержку кандидата на пост президента России Владимира Путина.

Лучшим из них были вручены благодарственные письма. Волонтеры собрали 3,5 миллиона подписей в поддержку кандидата Путина, что в три раза превышает результаты предыдущей кампании 2018 года.

Представитель кандидата Путина отметил сложную ситуацию в стране и подчеркнул важность доверия каждого гражданина своему кандидату.

В рамках визита в Новосибирск Владимир Машков также провел встречу с доверенными лицами кандидата в президенты в регионе, среди которых были руководитель Общественной палаты Галина Гриднева, председатель региональной Федерации профсоюзов Лариса Цыбулевская и музыкант Михаил Симонян.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Томске открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты Владислава Даванкова.