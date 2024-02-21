Блогер из Новосибирска Давид Манукян показал девушку

Популярный блогер и певец из Новосибирска Давид Манукян опубликовал романтичные фотографии в своих социальных сетях.

Несмотря на активное обсуждение, кто может быть на фотографиях, сам музыкант предпочитает не комментировать вопросы о своей личной жизни.

Некоторые фанаты предполагают, что это певица Мари Краймбрери, с которой его связывают романтические слухи с 2022 года, в то время как другие предполагают, что на фотографиях изображена его коллега Анна Маковская. Третьи же считают, что это всего лишь способ музыканта привлечь внимание к своей личности и творчеству.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 11-летняя мулатка из Новосибирска рассказала о съёмках с Никитой Кологривым.