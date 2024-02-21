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общество

Блогер из Новосибирска Давид Манукян показал девушку

Фото: Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Популярный блогер и певец из Новосибирска Давид Манукян опубликовал романтичные фотографии в своих социальных сетях.

Несмотря на активное обсуждение, кто может быть на фотографиях, сам музыкант предпочитает не комментировать вопросы о своей личной жизни.

Некоторые фанаты предполагают, что это певица Мари Краймбрери, с которой его связывают романтические слухи с 2022 года, в то время как другие предполагают, что на фотографиях изображена его коллега Анна Маковская. Третьи же считают, что это всего лишь способ музыканта привлечь внимание к своей личности и творчеству.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 11-летняя мулатка из Новосибирска рассказала о съёмках с Никитой Кологривым.

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Игорь Кириченко
Журналист

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