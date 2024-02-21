Больше 770 объектов недвижимости возводится в Сибири с помощью проектного финансирования российского банка

Портфель проектного финансирования за год вырос почти на 50%.

Свыше 180 застройщиков строят по всей Сибири 774 объекта недвижимости с помощью проектного финансирования Сбера. Это почти 3,7 млн квадратных метров жилплощади.

Лидером по объему строительства жилья в Сибири традиционно выступает Новосибирская область, где при поддержке банка, по данным на 1 февраля 2024 года, строилось 1,6 млн квадратных метров жилплощади. Также в числе лидеров жилищного строительства Сибири Красноярский, Алтайский края, Хакасия и Кузбасс.

Реализующие свои проекты в Сибири девелоперы доверяют организации – в банке отмечают рост портфеля проектного финансирования на 49% год к году. В Омской области этот показатель достигает 78%. В Кузбассе и Томской области зафиксирован кратный рост спроса – в 1,2 и 4,3 раза соответственно.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

«Компания уделяет особое внимание финансированию жилищного строительства — это инвестиции в улучшение качества жизни сибиряков. Наша доля в Сибири здесь довольно велика – 3,7 млн квадратных метров жилья. Важно, что объемы строительства растут не только в Новосибирске, но и по всей Сибири – Абакане, Омске, на Алтае и в Кузбассе».