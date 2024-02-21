До конца 2024 года в Оби построят поликлинику с центром профилактики

Поликлинику строят в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

В данный момент в микрорайоне Геодезия города Обь в Новосибирской области ведется строительство поликлинического отделения. Общая площадь — более 8 тысяч квадратных метров. Здание рассчитано на 550 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

«На данный момент готовность объекта – около 80 %. Строители – ООО ПКФ «Агросервис» – уже полностью завершили работу по обустройству инженерных сетей – отопления, водо- и электроснабжения, ливневой канализации, сейчас активно ведут внутреннюю отделку, с наступлением тепла благоустроят прилегающую территорию. До конца года поликлиника будет введена в эксплуатацию», – отметил министр строительства региона Алексей Колмаков.

По словам главного врача Обской центральной городской больницы Александра Лацких, поликлиника станет новым корпусов ОЦГБ. Сюда переведут стоматологическое отделение, терапевтов-участковых, центр профилактики, рентген-кабинет, компьютерную томографию. Будут работать два отделения — детское и взрослое, а также дневные стационары для детей и взрослых на 20 коек каждый.

Помимо этого, до 2028 года в Оби планируется строительство детской школы искусств.

Напомним, что на 6,2 млрд рублей продали квартиры в новостройках Новосибирска в прошлом месяце.