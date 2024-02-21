Из-за неисправности самолета рейс из Томска в Москву задержали на 5,5 часов

Рейс был запланирован на 9:00.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 21 февраля в аэропорту Томска из-за технической неисправности самолета авиакомпании «Аэрофлот» произошла задержка рейса до Москвы. Продолжительность составила более 5 часов.

Борт должен был вылететь в 9:00, но был перенесен авиакомпанией на 14:30. Вылета ожидают 152 пассажира, из них 7 несовершеннолетних.

«Доставка пассажиров в пункт назначения будет осуществляться резервным бортом. Томской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — пишет пресс-служба.

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