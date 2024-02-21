Маск: пациент с чипом в мозге научился управлять компьютерной мышью силой мысли

28 января американская компания впервые вживила имплант в мозг человека.

Илон Маск, американский предприниматель и изобретатель, рассказал, что пациент, которому вживили чип в мозг, смог управлять компьютерной мышкой силой мысли. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, что 28 января американская компания Neuralink (основатель Илон Маск) впервые вживила имплант в мозг человека.

Компания начала набирать добровольцев для испытаний в сентябре 2023 года. Основной целью Neuralink является разработка чипов, которые можно будет вживлять в мозг человека для управления протезами. По мнению самого Илона Маска, разработка поможет людям стать киборгами и противостоять искусственному интеллекту.

Neuralink получила разрешение на проведение испытаний на человеке 25 мая 2023 года от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) минздрава США.

«Прогресс хороший, пациент, судя по всему, полностью восстановился, с нейронными эффектами, о которых нам известно. Пациент способен перемещать мышку по экрану, просто думая», — рассказал Илон Маск.

Он добавил, что сейчас от пациента пытаются добиться как можно большего количества нажатий кнопкой мышки.

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