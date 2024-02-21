На 6,2 млрд рублей продали квартиры в новостройках Новосибирска в прошлом месяце

За прошлый месяц в Новосибирске продали квартиры в новостройках на 6,2 миллиардов рублей.

Аналитики One Company подсчитали объем продаж новостроек в Новосибирске в январе текущего года — общая сумма составила 6,2 миллиардов рублей. Всего было куплено 989 квартир.

Также отмечается, что средняя стоимость квадратного метра выросла на 8,5% — с 119,3 тысяч рублей до 129,4 тысяч рублей, а средняя цена квартиры в новостройке за год практически не изменилась — 6,28 миллионов рублей в январе 2024 года и 6,21 миллионов рублей того же месяца прошлого года.

На сегодняшний день в Новосибирской области строится около 2 235 квадратных метров жилой недвижимости — это более 43,3 тысяч квартир.

Напомним, что президент России Владимир Путин пояснил, почему семейная ипотека не распространяется на вторичное жилье.