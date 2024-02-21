На бизнес-премии «Звёздная лига» наградят предпринимателей Новосибирска

26 февраля в Новосибирске пройдёт закрытая бизнес-премия «Звёздная лига». В отеле Domina встретятся одни из самых успешных жителей Сибири и узнают, кто получит звание главного бизнесмена города от портала «BFM-Новосибирск».

Организацией премии занимается медиахолдинг «Сиб.фм Group». Как отмечает директор компании Марина Волк, номинантами «Звёздной лиги» станут руководители и лидеры бизнеса высокого уровня.

«Мы стремимся отметить и наградить компании и предпринимателей, которые проявляют инновационный подход, лидерство и успех в своей отрасли. Наша премия поможет повысить общественное признание и престиж бизнеса, а также привлечь внимание инвесторов, партнёров и клиентов к участникам “Звёздной лиги”», — прокомментировала Марина Волк.

Награждать участников будут по двенадцати номинациям.

1.«Бизнесмен года» — предприниматель, имеющий стабильный и успешный бизнес, который зарекомендовал себя как надежный работодатель.

2.«Открытие года» — бизнес с новаторским подходом, который может принести реальные преимущества клиентам в сфере предоставления услуг и продукции.

3.«Лидер инноваций» — компания, чья деятельность направлена на создание и коммерческое использование технических или технологических нововведений в области производства или оказания услуг, или позволяющее создать новый рынок или удовлетворить новые потребности.

4.«Бренд года» — компания, которая добилась значительных успехов в развитии своего бренда и улучшения его узнаваемости среди потребителей.

5.«Экспортёр года» — компания, чья деятельность ориентирована на зарубежный рынок, либо другие регионы России.

6.«Социальное предпринимательство» — бизнес, работа которого направленна в вовлечение в социально активную деятельность и обеспечение занятостью лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

7.«Красивый бизнес» — бизнес в сфере услуг и товаров индустрии красоты.

8.«Дело жизни» — компания, принадлежащая конкретной семье или нескольким семьям.

9.«Когда вкусно, тогда вкусно» — предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере HoReCa.

10.«В надежных руках» — бизнес, который заботится о здоровье людей и организации, выражающие взаимосвязь здравоохранения и сопряженных с ним сфер деятельности по охране и укреплению здоровья людей.

11.«Прорыв года» — компания, с самыми высокими темпами роста и развития.

12.«Автобизнес года» — компания, имеющая успешный опыт в автомобильной индустрии (производство, продажа, обслуживание автомобилей).

Имена победителей станут известны уже через пять дней.

Генеральный партнёр: ООО «Брусника».

Автопартнёр: Группа компаний «Автолига» официальный дилер: HAVAL, Chery, Faw, Jetour, Kaiyi, Baic, УАЗ, Sollers, HOWO, Sitrak, Sitroёn, Peugeot, Isuzu.

Партнёры:

— ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал в г. Новосибирске.

— Салон оптики «Тамара».

— Строительная компания «Камея» — более 30 лет надёжности и доходные апартаменты IQ Aparts (Айкью Апартс) на Кирова — победитель Urban Awards «Лучшие апартаменты комфорт-класса».

— «Цифра брокер» — одна из ведущих российских инвестиционных компаний с более чем 13-летним опытом работы на фондовом рынке.

— Образовательная компания «УмнаЯШкола».

— ВафLand.

— Рестораны итальянской кухни «Перчини».

— Клиника лазерной и инъекционной косметологии Elix.

— Центр новых медицинских технологий.

— Центр системного подхода к красоте и здоровью «Основа».

— Клиника профессора Хачатряна.

— Футбольная школа «Динамо» в Новосибирске.

— DDA REAL ESTATE недвижимость за рубежом.

— Караоке-бар Григория Лепса – Leps Bar.

— Бутик нишевой парфюмерии Mon parfum.

— Мультиформатный комплекс апартаментов «Аэрон» на Площади Маркса.

— Федеральная сеть салонов тайского массажа и спа ROYALTHAI.

— Горная вода Алтая «Шамбала» (ООО «Лаки Кэпитал»).

— VERA SHASHERINA.

— Агентство недвижимости «Вместе».

— Рекламное агентство «Реклама Онлайн».

— Отель «DOMINA NOVOSIBIRSK»

— Офтальмологический центр «Глазка»

— Сервис по доставке цветов «Цветы Афродиты»

— Гастроном «Богдановский»

— Транспортная компания «Муравьеф»

— ООО «Точка опоры», юридические услуги для бизнеса

— «ВМЕСТЕ!» Event Group, ООО "ВЭЙВ"

— АО «Инвестиционная компания "ФИНАМ"»

— Сеть магазинов «Активный отдых»

— «Honka», компания по строительству деревянных домов, официальный представитель в г. Новосибирске

— ИП Шипулина Татьяна Александровна

— Рекламное агентство «СибАрт Продакшн».