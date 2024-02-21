Нейросеть показала, как может выглядеть новосибирец Кологривый в роли Жириновского

Актер из Новосибирска Никита Кологривый сыграет роль Жириновского о жизни политика.

Новосибирский актер Никита Кологривый может сыграть Жириновского в фильме о политике, однако официально на роль сибиряк еще не утвержден. Об этом РЕН ТВ рассказал режиссер картины Александр Баранов.

Со слов режиссера, картина находится на ранней стадии, и кастинги для формирования актерского состава еще не проходили.

Несмотря на это, многие считают, что Никита подойдет на эту роль, так как имеет схожий характер с политиком. Сиб.фм попросил нейросеть показать, как может выглядеть Кологривый в роли Жириновского.

На всех фотографиях — Владимир Жириновский, а нейросеть объединила снимки политика и актёра.



На первой фотографии, обработанной нейросетью, молодой Жириновский в костюме.





Жириновский в начале своей карьеры.







Из архива ЛДПР:











Жириновский на встрече с жителями Печатников.







Как ранее писал Сиб.фм, стало известно «второе имя» новосибирского актёра Кологривого.