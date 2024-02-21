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общество культура

Нейросеть показала, как может выглядеть новосибирец Кологривый в роли Жириновского

Фото: соцсети, ЛДПР

Актер из Новосибирска Никита Кологривый сыграет роль Жириновского о жизни политика.

Новосибирский актер Никита Кологривый может сыграть Жириновского в фильме о политике, однако официально на роль сибиряк еще не утвержден. Об этом РЕН ТВ рассказал режиссер картины Александр Баранов.

Со слов режиссера, картина находится на ранней стадии, и кастинги для формирования актерского состава еще не проходили.

Несмотря на это, многие считают, что Никита подойдет на эту роль, так как имеет схожий характер с политиком. Сиб.фм попросил нейросеть показать, как может выглядеть Кологривый в роли Жириновского.

На всех фотографиях — Владимир Жириновский, а нейросеть объединила снимки политика и актёра.

На первой фотографии, обработанной нейросетью, молодой Жириновский в костюме.
Фото Нейросеть показала, как может выглядеть новосибирец Кологривый в роли Жириновского 2

Жириновский в начале своей карьеры.

Фото Нейросеть показала, как может выглядеть новосибирец Кологривый в роли Жириновского 3

Из архива ЛДПР:

Фото Нейросеть показала, как может выглядеть новосибирец Кологривый в роли Жириновского 4

Фото Нейросеть показала, как может выглядеть новосибирец Кологривый в роли Жириновского 5

Жириновский на встрече с жителями Печатников.

Фото Нейросеть показала, как может выглядеть новосибирец Кологривый в роли Жириновского 6

Как ранее писал Сиб.фм, стало известно «второе имя» новосибирского актёра Кологривого.

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Дамир Трубников

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