Нейросеть показала, как может выглядеть новосибирец Кологривый в роли Жириновского

Актер из Новосибирска Никита Кологривый сыграет роль Жириновского о жизни политика.
Новосибирский актер Никита Кологривый может сыграть Жириновского в фильме о политике, однако официально на роль сибиряк еще не утвержден. Об этом РЕН ТВ рассказал режиссер картины Александр Баранов.
Со слов режиссера, картина находится на ранней стадии, и кастинги для формирования актерского состава еще не проходили.
Несмотря на это, многие считают, что Никита подойдет на эту роль, так как имеет схожий характер с политиком. Сиб.фм попросил нейросеть показать, как может выглядеть Кологривый в роли Жириновского.
На всех фотографиях — Владимир Жириновский, а нейросеть объединила снимки политика и актёра.
На первой фотографии, обработанной нейросетью, молодой Жириновский в костюме.
Жириновский в начале своей карьеры.
Из архива ЛДПР:
Жириновский на встрече с жителями Печатников.
Как ранее писал Сиб.фм, стало известно «второе имя» новосибирского актёра Кологривого.