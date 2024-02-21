Новосибирская клиника нашла способы вылечить рак — на неё возбудили дело

ФАС нашла нарушение в рекламе частной клиники в Новосибирске.

Житель Новосибирска пожаловался в региональное управление ФАС на рекламу частной клиники в СМИ. Об этом говорится на сайте ведомства, обратил внимание Сиб.фм.

«Одна из ведущих клиник города нашла способы вылечить рак. Борются с самыми разными опухолями», — говорится в заголовке на одном из сайтов города.

В рекламе клиника заявила, что проводит все необходимые диагностические исследования и лечение с применением передовых технологий, а их врачи владеют технологией, которая позволяет «подкрасить» опухоль и метастазы.

«Эта технология наиболее широко применяется в диагностике и оперативном лечении злокачественных образований молочных желез, печени, органов малого таза, щитовидной железы, пограничного лимфоузла», — сообщается в рекламе.

По заявлению клиники, они проводят лечение технологией гипертермии, когда раковые клетки нагреваются до температуры 42,5 градуса и разрушаются.

Кроме этого, в тексте отмечается, что применяя различные медицинские технологии в данной клинике, возможно достижение снятия с диспансерного учета, что, по мнению клиники, указывает на выздоровление.

Сотрудники ФАС направили запрос в Министерство здравоохранения региона с вопросом, возможно ли полностью вылечить рак со 100% гарантией.

В министерстве пояснили, что излечимость злокачественного заболевания зависит от множества факторов. При лучшем стечении обстоятельств рак может быть излечим, но нельзя исключать факт рецидива, о котором в рекламе не говорится.

«В настоящее время научные достижения в области онкологии не могут предложить клинически доказанный способ вылечить злокачественное образование и при этом гарантировать, что заболевание не рецидивирует», — ответили в Минздраве.

В УФАС добавили, что в данной рекламе присутствует информация, способная обмануть ожидания потребителей.

На клинику возбудили дело по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе. В марте 2024 состоится заседание.