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общество

Новосибирский эстрадный хор попал на музыкальное шоу на телеканале «Россия 1»

Фото: ru.freepik.com

Jam Sound дошли до полуфинала «Битвы хоров».

Эстрадный хор НГУАДИ Jam Sound из Новосибирска, который существует 6 лет, стал участником музыкального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором». Они исполнили песню группы «Амега» — «Лететь».

Участники хора рассказали, что объединились еще в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств из-за любви к музыке.

Тем не менее жюри не оценило выступление новосибирцев. Некоторые сказали, что они не попадают в ноты. В итоге коллектив получил 42 из 100 баллов и покинул шоу.

Напомним, что новосибирцы первыми увидели премьеру шпионской драмы «ГДР».

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Нина Раневская
Журналист

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