Новосибирцы достраивают 4 ФАПа в селах ЛНР

Благодаря Новосибирской области в подшефном региону Беловодском районе ЛНР откроются сразу четыре ФАПа.

На финишной прямой строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах Новоалександровка, Семикозовка, Кононовка и Парневое.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков рассказал, что специалисты помогают восстанавливать ряд соцобъектов — школ, детских садов, объектов дополнительного образования, коммунального хозяйства.

«Модульные здания уже возведены, выполнена чистовая внутренняя отделка, завезены мебель и оборудование, остается завершить работы с наружными инженерными сетями и благоустроить прилегающую территорию. В ближайшее время здания будут переданы Беловодской центральной районной больнице. В планах — строительство еще одного ФАПа в селе Зелековка и новых корпусов инфекционного отделения районной больницы», — сказал Алексей Колмаков.

ФАПы в подшефном районе Луганской Народной Республики возводят за счет бюджета Новосибирской области. Аналогичные учреждения здравоохранения строят и в НСО. Все они типовые, рассчитаны на 15 или 30 посещений в смену, в каждом есть условия для маломобильных пациентов.

Напомним, 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов и современное медоборудование появятся в Новосибирской области в этом году.