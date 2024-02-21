С 1 марта в Новосибирском зоопарке льготные билеты подорожают на 50 рублей

С 200 до 250 рублей.

Как сообщил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило на пресс-конференции в ТАСС, с 1 марта 2024 года цена на льготные билеты увеличится с 200 до 250 рублей.

Билет для взрослого человека, который не относится к льготным категориям, стоит в данный момент 500 рублей. Льготный — 200 рублей. Такие билеты предусмотрены для детей от 7 до 16 лет, студентов до 24 лет очной формы обучения, курсантов военных образовательных учреждений Минобороны РФ, пенсионеров, инвалидов 2-й группы, солдат срочной службы, чернобыльцев и т.д.

«Пока это единственное запланированное повышение цен на билет в текущем году. Но не исключено, что будет принято решение о еще одной индексации. Растут цены на все, дорожают корма, ветеринарное обслуживание, строительные материалы, и мы вынуждены тоже пересматривать цены», – сказал Андрей Шило.

Напомним, что ученые из Новосибирска создали микрорезонаторы на поверхности оптоволокна.