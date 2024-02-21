S7 Airlines возвращает прямые авиарейсы Новосибирск — Усть-Каменогорском

Авиакомпания S7 Airlines возобновляет прекращенные в 2020 году рейсы между Новосибирском и Усть-Каменогорском.

«S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы в Казахстан с 12 марта — авиакомпания открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска в Усть-Каменогорск. Рейсы будут выполняться два раз в неделю», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Перелеты будут осуществляться бортами Airbus A320 на 170 пассажирских мест. До конца марта лайнеры будут перевозить людей по вторникам и четвергам, со 2 апреля — по вторникам и субботам.

Добавим, прямые рейсы авиакомпания прекратила с началом пандемии коронавируса.

Ранее мы рассказывали, что прямые авиамаршруты с марта свяжут Новосибирск и Баку.