Семена вьюнка ипомеи запретят продавать в Новосибирске

Может грозить уголовная ответственность.

7 февраля было опубликовано постановление правительства РФ о том, что теперь запрещено выращивание ипомеи трехцветной, гармала и турбины щитковидной, которые были включены в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. За их выращивание может грозить уголовная ответственность.

Тем не менее семена цветов можно приобрести в любом садоводческом магазине Новосибирске.

Дело в том, что цветок ипомеи содержит эргин – токсичное галлюциногенное вещество, которое схоже с ЛСД действием. Раньше его использовали шаманы для общения с духами и вхождения в транс.

Напомним, что импорт экзотических фруктов в Новосибирскую область из Китая вырос в 40 раз.