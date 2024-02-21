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общество

Семена вьюнка ипомеи запретят продавать в Новосибирске

Фото: wikipedia.org / Russell E

Может грозить уголовная ответственность.

7 февраля было опубликовано постановление правительства РФ о том, что теперь запрещено выращивание ипомеи трехцветной, гармала и турбины щитковидной, которые были включены в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. За их выращивание может грозить уголовная ответственность.

Тем не менее семена цветов можно приобрести в любом садоводческом магазине Новосибирске.

Дело в том, что цветок ипомеи содержит эргин – токсичное галлюциногенное вещество, которое схоже с ЛСД действием. Раньше его использовали шаманы для общения с духами и вхождения в транс.

Напомним, что импорт экзотических фруктов в Новосибирскую область из Китая вырос в 40 раз.

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Нина Раневская
Журналист

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