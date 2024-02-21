Синоптик Киктёв прокомментировал прогноз о предстоящем аномально жарком лете

По мнению специалиста, такой прогноз слишком обобщенный.

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв заявил в беседе Pravda. Ru, что прогнозы об аномально жарком лете слишком обобщены.

«Так категорично на долгие сроки давать такой прогноз, я бы сказал, весьма самонадеянно. Когда мы говорим о прогнозах на месяцы или годы вперед, мы говорим о вероятностях. Прогноз на завтра иногда не оправдывается», — отметил эксперт .

Кроме того, по мнению специалиста, долгосрочные погодные прогнозы, не очень благодарное дело. Тем не менее, в некоторых сферах важно иметь информацию о климате в ближайшей перспективе.

«Если говорить о прогнозе на полугодия, скажем, на отопительный или на весенне-летний период, то это процентов, наверное, 60-65% совпадение. Доля ошибок весьма велика», — добавил Киктёв.

Напомним, метеоролог Шувалов порадовал регионы прогнозом о потеплении.