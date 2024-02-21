Спецоперация: последние новости о ситуации на СВО к 21 февраля

Подразделения российских войск готовы начать первое полноценное стратегическое наступление за все время СВО. Подробности судьбоносных события на линии боевого соприкосновения читайте ниже.

По состоянию на среду, 21.02.2024, Авдеевское направление фронта остаётся основным. Командование российской группировки войск заявило о готовности начать полноценное наступление в этом направлении. В настоящий момент, по сообщениям военкоров, наши бойцы завершают зачистку Авдеевки и собирают богатые трофеи.

Успешную тактику разрезания вражеских гарнизонов на две части, применённую под этим населённым пунктом командование ВС РФ решило применить и в Запорожье, где оборона противника уже трещит по швам.

По информации телеграмм-канала «Два мойра», 21 февраля 2024 года на Запорожском фронте наши войска вклинились в оборону противника на 1,5 км между Вербовым и Работино. Также применяется «авдеевская тактика» и на Ореховском направлении, где прямо сейчас русские штурмовики разрезают гарнизон врага на две части.

В это же время на Угледарском направлении линии боевого соприкосновения наша армия начала наступление. По данным Минобороны от 21.02.2024, передовые штурмовые отряды пытаются прорвать линию обороны между Великой Новоселкой и Угледаром.

Подобное наступательное движение начато нашими солдатами и на Южно-донецком направлении. По наблюдениям российских военкоров, везде заметно оживление, наши штурмовики атакуют и движутся вперед, артиллерия с авиацией наносят по тылам противника смертоносные удары.