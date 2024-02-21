Стало известно, сколько женщины потратились на подарки коллегам на 23 февраля в Новосибирске

Сумму трат женщин на подарки коллегам на 23 Февраля назвали в Новосибирске.

Аналитики сервиса “Зарплата.ру” провели исследование, в результате которого стало известно, какую сумму женщины из Новосибирска потратили коллегам на подарки в честь 23 февраля.

Таким образом, 93% коллективов в этом году готовят поздравления и подарки для своих коллег и чаще всего в компаниях это делается за счет женской части коллектива. На эти цели тратится обычно от 200 до 500 рублей с человека.

В 36% случаев часть затрат берет на себе работодатель и 24% фирм полностью оплачивают подарки за свой счет.

В 76% случаев компании ограничиваются фуршетом, а 12% коллективов организовывают в этот день праздник в ресторане или кафе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчин Новосибирска поздравят с 23 февраля во всех парках города.