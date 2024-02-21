Цветовод Жашкова рассказала, за выращивание какого растения можно получить уголовку

По словам специалиста, речь идет о растении ипомея.

Телеведущая, участница клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова рассказала в беседе с Pravda.Ru, что за выращивание растения ипомея теперь грозит уголовная ответственность. Дело в том, что цветок содержит токсичное вещество, поэтому лучше им не увлекаться и заменить на другое.

«Вы же не будете весь сад в ипомее держать. В пакетике семян, как правило, максимум 1 грамм. Это чтобы посеять. Не увлекаться. Чтобы это было видно, что вы не в промышленных масштабах ее растите», — посоветовала эксперт.

Кроме того, во избежание неприятных ситуаций, цветовод предлагает пока обратить внимание на другие, не менее красивые декоративные растения, например, на душистый горошек.

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