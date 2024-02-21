Ученые рассказали, какая группа крови помогает разбогатеть

Четвертой группой крови обладают 5% населения Земли.

Как сообщает AltaPress со ссылкой на исследование из журнала «Кемеровское Live», ученые обнаружили связь между группой крови человека и его стремлением к богатству.

Исследование показало, что люди с четвертой группой крови имеют самое сильное стремление к достижению поставленных целей по сравнению с обладателями других групп.

Они отличаются высокой настойчивостью, целеустремленность, что может способствовать накоплению богатства.

При этом самыми состоятельными чаще становятся люди с третьей группой крови.

Напомним, что ученые рассказали, что новые лекарства от Альцгеймера (леканемаба и донанемаба) способны уменьшать мозг.