Ученые рассказали, какая группа крови помогает разбогатеть

Четвертой группой крови обладают 5% населения Земли.
Как сообщает AltaPress со ссылкой на исследование из журнала «Кемеровское Live», ученые обнаружили связь между группой крови человека и его стремлением к богатству.
Исследование показало, что люди с четвертой группой крови имеют самое сильное стремление к достижению поставленных целей по сравнению с обладателями других групп.
Они отличаются высокой настойчивостью, целеустремленность, что может способствовать накоплению богатства.
При этом самыми состоятельными чаще становятся люди с третьей группой крови.
Напомним, что ученые рассказали, что новые лекарства от Альцгеймера (леканемаба и донанемаба) способны уменьшать мозг.