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наука

Ученые рассказали, какая группа крови помогает разбогатеть

Фото: ru.freepik.com

Четвертой группой крови обладают 5% населения Земли.

Как сообщает AltaPress со ссылкой на исследование из журнала «Кемеровское Live», ученые обнаружили связь между группой крови человека и его стремлением к богатству.

Исследование показало, что люди с четвертой группой крови имеют самое сильное стремление к достижению поставленных целей по сравнению с обладателями других групп.

Они отличаются высокой настойчивостью, целеустремленность, что может способствовать накоплению богатства.

При этом самыми состоятельными чаще становятся люди с третьей группой крови.

Напомним, что ученые рассказали, что новые лекарства от Альцгеймера (леканемаба и донанемаба) способны уменьшать мозг.

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Нина Раневская
Журналист

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