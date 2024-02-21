В Алтайском крае осудят бригадира вагоноремонтного предприятия после гибели рабочего

Максимальное наказание по статье — до 4 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в Барнауле утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бригадира вагоноремонтного предприятия. Его обвиняются в нарушении требований охраны труда.

По версии следствия, в феврале 2023 года обвиняемый, являясь ответственным за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности, не проконтролировал осуществления маневровых работ на железнодорожных путях, примыкающих к станции Бийск Западно-Сибирской железной дороги. Не убедившись, что подвижной состав закреплен блокировочными устройствами, покинул место проведения работ.

В результате вагон начал самопроизвольное движение и насмерть придавил одного из работников предприятия, который находился в межвагонном пространстве.

В данный момент уголовное дело направлено в Бийский городской суд Алтайского края.

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