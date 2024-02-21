В Кузбассе мужчину посадили на 9 лет за подготовку массового убийства студентов

За планирование нападения на колледж 25-летнего жителя Кузбасса отправили в колонию строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области, с сентября 2020 года по февраль 2022 года осужденный был сторонником идеологии молодежного деструктивного движения, признанного террористическим, в Интернете нашел напарника для организации массового убийства учеников и преподавателей в одном из образовательных учреждений. Но сообщник в итоге отказался от нападения и обо всем сообщил правоохранителям.

РИА Новости со ссылкой на информацию источника пишет, что массовое убийство планировалось в Анжеро-Судженском педагогическом колледже.

25-летнего жителя города Анжеро-Судженска осудили по уголовной статье «Организация приготовления к убийству двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам идеологической ненависти». Как отметили в следкоме, со следствием он сотрудничал, вину признал полностью, приговора дожидался в СИЗО.

Мужчина последующие девять лет проведет в изоляции от общества за стенами колонии строгого режима.

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