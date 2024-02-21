В Новосибирске мужчина на Honda Accord похитил девушку

Инцидент произошел 20 февраля.

Как сообщается в «АСТ-54» во «ВКонтакте», 20 февраля в 20:28 на улице Петухова возле дома №16/4 в Новосибирске неизвестный молодой человек затащил силой проходящую девушку в черную Honda Accord. После этого он скрылся с места преступления.

«Во избежание каких-либо серьезных последствий по отношению к девушке, прошу разместить данное видео и информацию, которая может стать полезной в случае её пропажи или какого-либо другого преступления», — сообщил очевидец.

Напомним, что в Первомайском районе Новосибирска загорелся частный дом.