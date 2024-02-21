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проиcшествия

В Новосибирске неизвестный выстрелил в машину активистки

Фото: Telegram Моя Первомайка

21 февраля от выстрела пострадал авто общественницы из Новосибирска.

По данным Telegram-канала «Моя Первомайка», инцидент произошел на улице Твардовского, о чем сообщила подписчица канала — пострадавшая, являющаяся председателем совета дома.

Женщина сказала, что есть впечатление, что кто-то выстрелил с балкона. По словам женщины, недавно она поругалась с одной из соседок, причиной стало опубликованное видео, где был запечатлен факт повреждения домофона.

Ранее мы рассказывали, как посетитель новосибирского караоке-бара выстрелил в охранника-ветерана. Обвиняемый в убийстве оправдал свой поступок сильным испугом за жизнь брата, который затеял пьяную драку в баре, заявив, что выстрелил в охранника даже не прицеливаясь. У следствия и свидетелей случившегося – иные доводы.

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Галина Чебыкина
Журналист

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