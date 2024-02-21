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проиcшествия

В Новосибирске парень на остановке отобрал у незнакомца мобильник и продал его

Фото: УМВД России по Новосибирской области

В Новосибирске поймали парня, который еще в декабре вырвал из рук прохожего телефон.

В полицию заявление о грабеже поступило 24 декабря. Пострадавший рассказал, что на остановке общественного транспорта незнакомец отобрал у него мобильный телефон стоимостью 75 тысяч рублей, и скрылся.

Силовики нашли подозреваемого, им оказался местный 20-летний житель. Чужой гаджет он продал и потратил деньги на личные нужды. В отношении молодого сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске ищут похитителей мобильника из магазина.

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Галина Чебыкина
Журналист

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