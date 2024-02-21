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проиcшествия

В Новосибирске погиб ребенок во время пожара

Фото: СУ СК по НСО

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку.

По данным следствия, 21 февраля в Ленинском районе города произошло возгорание в одной из квартир многоквартирного дома. В ходе тушения пожара на балконе было обнаружено тело 3,5-летнего мальчика.

Кроме того, одна из жительниц подъезда была доставлена в медицинское учреждение. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Первомайском районе Новосибирска загорелся частный дом.

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Игорь Кириченко
Журналист

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