В Новосибирске провели первенство России по рукопашному бою — фоторепортаж

В Новосибирске состоялось масштабное первенство России по рукопашному бою, которое собрало под своими знаменами почти тысячу спортсменов из 59 регионов страны. Это значительный рекорд для этого вида единоборств, поскольку ранее подобные турниры не проводились за Уралом.

Рукопашный бой, который изначально был закрытой системой подготовки специалистов силовых структур, в настоящее время приобретает все большую популярность и превращается в спортивную дисциплину. Важным фактором в развитии этого вида боя является использование защитной экипировки, которая значительно снижает риск получения травм. Более того, рукопашный бой привлекает не только мужчин, но и женщин, что подтверждается записью в секции как юношей, так и девушек.

Сегодня в России рукопашным боем занимаются более 200 тысяч человек, что свидетельствует о его значимости и популярности среди спортсменов. Проведение первенства России в Новосибирске стало важным шагом в развитии этого вида единоборств и позволило спортсменам из разных регионов страны сойтись в соревнованиях на высоком уровне.