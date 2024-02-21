В Новосибирске разыскивают 15-летнюю девочку в серых клетчатых брюках

Пропал подросток в Новосибирске.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Лиза Алерт” опубликовали информацию о том, что в Новосибирске пропала 15-летняя Ульяна. Последний раз девочку видели в Центральном районе города 19 февраля.

На пропавшей была черная укороченная куртка, серые брюки в клетку, черные ботинки и черная шапка, а также черный тканевый рюкзачок.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Напомним, что в Новосибирске пропал брат супруги блогера Яна Топлеса.