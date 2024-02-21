В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции проверили состояние школьных автобусов

Автоинспекторы проверили 630 единиц транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области, ведомство подвело итоги «Единого дня осмотра школьных автобусов».

Мероприятие проводилось с 12 по 16 августа совместно с представителями Ространснадзора и Министерства образования Новосибирской области для обеспечения безопасности дорожного движения при доставке и развозе учащихся и воспитанников образовательных организаций по специальным маршрутам.

Так, автоинспекторы проверили 630 единиц транспортных средств, из которых 5 школьных автобусов оказались с техническими неисправностями.

За нарушение административного законодательства 4 водителя и 4 должностных лица привлекли к административной ответственности.

Напомним, что в Новосибирске мужчина на Honda Accord похитил девушку.