В Новосибирской области назвали нарушающие правила подачи тепла УК

Стали известны управляющие компании, из-за которых вынуждены мерзнуть жители Новосибирской области.

Список УК опубликовала Государственная жилищная инспекция Новосибирской области. Перечень их был составлен после проверок, во время которых специалисты выявили нарушения.

«В ходе проверок установлено, что минимальная температура воздуха в квартирах многоквартирных домов составила +9°C. Из представленных актов осмотра квартир следует, что температура не отвечает требованиям «Правил о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», —сказали в ГЖИ.

Проверка коснулась следующих УК: «СПАС-Дом», «Чистая Слобода», «МКС-Новосибирск», «Кировская», ТСЖ «Ватутина 12/1», «УК ЖКХ-Партнер», «УК ЖКХ-Сервис», «Служба Заказчика», УЖК «Кировская Комфорт» и «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района». Всего выявлено 28 нарушений, больше всего — в «Службе заказчика ЖКХ Ленинского района».

Ранее мы рассказывали, что жители Новосибирской области получат перерасчет платы за плохое отопление.