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общество

В Новосибирской области нехватка работников увеличилась вдвое

Фото: ru.freepik.com

Безработных — 8,8 тысячи человек.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на исследовании консалтингового агентства FinExpertiza, в декабре 2023 года в Новосибирской области работодатели искали 41,65 тысячи специалистов. Безработных было 8,8 тысячи человек.

Среди субъектов Сибирского федерального округа Новосибирская область оказалась на втором месте по нехватке рабочих.

В 2022 году были открыты 35,03 тысячи вакансий и 14,4 тысячи резюме.

Напомним, что стала известна причина задержания председателя общества глухих Новосибирска.

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Нина Раневская
Журналист

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