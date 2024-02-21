В Шадринске пропал мужчина: он может находиться в Новосибирской области

В Шадринске пропал 34-летний мужчина, который может находиться на территории Новосибирской области.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» опубликовали информацию о том, что в Шадринске в Курганской области пропал 34-летний Евгений Черняк.

Он пропал 26 сентября 2023 года. Волонтеры предполагают, что Евгений может находиться на территории Новосибирской области.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Одежда: неизвестно.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Напомним, что житель Новосибирска пожаловался на протекающий потолок в квартире.