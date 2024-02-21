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вчера 23:04
общество

Волк: сообщения об ошибках в загранпаспортах россиян — фейк

Фото: Freepik.com

В МВД России опровергли сообщения о том, что в загранпаспортах граждан России есть ошибки.

«В ряде СМИ и телеграм-каналов опубликованы материалы о якобы массовых фактах, когда российские граждане не смогли выехать в зарубежные страны в связи с наличием в их заграничных паспортах ошибок, в том числе в поле машиночитаемой записи. Данная информация не соответствует действительности», — написала на своих страничках в социальных сетях официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, в подразделениях по вопросам миграции МВД России роста количества обращений с просьбами заменить загранпаспорта нет. Ирина Волк рекомендует гражданам в случае возникновения проблем сообщить о них через сервис «Прием обращений» официального сайта российской полиции. Заявления оперативно рассмотрят.

Ранее мы рассказывали, что новость о нападении волков под Новосибирском оказалась фейком.

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Галина Чебыкина
Журналист

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