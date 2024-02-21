Возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи девочки в Новосибирске

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуют исчезновение 15-летней жительницы Новосибирска Ульяны Ким.

Девочка родилась 26 июня 2008 года. Она пропала 19 февраля 2024 года после того. Ульяна ушла из дома, и ее местонахождение до настоящего времени не установлено.

В связи с отсутствием информации о ее местонахождении в течение продолжительного времени Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ульяне на вид около 15 лет. У нее худощавое телосложение, азиатская внешность и длинные волосы.

В момент исчезновения она была одета в черную зимнюю короткую куртку, шапку с помпоном, серые клетчатые штаны и ботинки на высокой подошве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области осудили женщину с поддельными водительскими правами.