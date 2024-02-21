Врач Якушкина рассказала о пищевой аллергии и провоцирующих ее продуктах

Так, в этом перечне оказались коровье молоко, рыба и морепродукты.

Врач-терапевт высшей категории «СМ-Клиника» Светлана Якушкина рассказала в беседе с «Газета.Ru» о пищевой аллергии и продуктах, которые ее провоцируют. По словам специалиста, любой продукт может стать аллергенным, но аллергия проявляется не у всех.

«Наиболее сильными аллергенами являются: коровье молоко и молочные продукты, которые содержат около 20 белков; рыба и морепродукты. Менее аллергенными являются перепелиные яйца. Для уменьшения аллергенности рекомендуется варить яйца около получаса», — объяснила медик.

Кроме того, в перечень сильных аллергенов входят орехи, грибы, мед, цитрусовые фрукты, виноград, гранат, тропические фрукты, красные ягоды, клубника, земляника, малина, овощи желтого и красного цвета, шоколад, кофе, какао и зерновые продукты. Определить аллергию на тот или иной продукт поможет аллерголог-иммунолог, напомнила Якушина.

Напомним, главный аллерголог-иммунолог Югры рассказала о мерах профилактики аллергии.