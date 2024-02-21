«Я докажу, что вы не правы»: под Новосибирском неизвестный угрожает устроить стрельбу в школе

Неизвестный создал Telegram-канал, в котором обещает устроить стрельбу в бердской школе 22 февраля.

Неизвестный создал Telegram-канал, в котором заявил, что в четверг, 22 февраля, устроит шутинг в бердской школе №2 «Спектр», обратил внимание Сиб.фм.

«Я — Wanted Psyhic (переводится как разыскиваемый псих. — прим. ред.). Психик Смертник из команды ***. Скоро сообщу свои цели, «нулевой» день — четверг», — говорится в канале.

Позже он заявил, что создал проект, так как он мусульманин и не доволен унижениями и недовольствами в свою сторону.

«Я докажу, что вы не правы, подставив себя под риск», — продолжает аноним публиковать записи.

Кроме этого, он опубликовал фото и видео с огнестрельным оружием, а также выложил инструкцию по созданию бомбы в домашних условиях

Изданию «Свидетель24» родители школьников рассказали, что их дети получили сообщение со ссылкой на Telegram-канал, где неизвестный угрожает прийти с оружием в школу.

По их словам, в родительском чате заявили, что неизвестного уже ищут.

«Но тревога никуда не делась. Ведь четверг, пояснила Марина, уже завтра. Рассчитывать, что это просто чья-то злая шутка, страшно: подобные трагедии уже не раз имели место в российских школах», — делится сибирячка.