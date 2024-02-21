За шесть лет в Новосибирской области уровень безработицы снизился в два раза

Работу нашли 380 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, за шесть лет уровень безработицы в регионе снизился в два раза. В данный момент трудоустроены почти 400 тысяч человек.

«В Новосибирской области в результате реализованных мер поддержки рынка труда уровень безработицы в среднем за шесть лет сократился практически в два раза», — пишет пресс-служба.

Уточняется, что центры занятости в области стали эффективными кадровыми агентствами, в работу которых внедряют цифровые сервисы и принципы бережливого производства. Всего с 2018 года за помощью в поиске работы обратились более 560 тысяч жителей региона.

Работу нашли 380 тысяч человек, еще восемь тысяч открыли свое дело, а около 40 тысяч новосибирцев прошли дополнительное обучение.

Напомним, что импорт экзотических фруктов в Новосибирскую область из Китая вырос в 40 раз.