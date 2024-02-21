Житель Новосибирска пожаловался на протекающий потолок в квартире

Пенсионеры просят хотя бы почистить крышу от снега, чтобы жидкости было меньше.

Как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», в Новосибирске на улице Орджоникидзе на последнем этаже в доме живет Анатолий Васильевич с женой. По их словам, с 5 января 2024 года с потолка в квартире капает вода. Они затянули потолок пленкой, но это не помогло — в сутки набирается от 80 до 100 литров воды.

«Моя версия — чердак прогревается, прогреваются плиты перекрытия на крыше, под снегом создается прослойка воды. Ливневка заморожена и будет до весны заморожена. Воде деваться из-под полуметрового снега на крыше некуда, она находит щели там, где был допущен брак при ремонте», — сказал Анатолий.

При этом потолок в квартире подтекает уже 30 лет. Сотрудники ЖЭУ проблему не смогли решить. ГЖИ приняли заявление, но никто не пришел. После этого мужчина обратился в Народный фронт и Следственный комитет начал проверку.

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