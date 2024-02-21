Жители Новосибирской области остались недовольны чашками с нецензурными словами

Наталья опубликовала пост об этом в своих социальных сетях.

На ярмарке SHOPPING WEEKEND в Новосибирске выставили на продажу чашки ручной работы с нецензурными словами. Некоторым новосибирцами это не понравилось.

Так, экскурсовод Наталья Сапко заинтересовалась чашками из-за их внешнего вида, но приглядевшись заметила обсценную лексику — мат.

«Я НЕ принимаю эту моду на маты везде и повсюду. Они звучат со сцены, с ТВ, на нем молодежь разговаривает, типа круто считается.. хотя по факту наоборот, выдает низкий уровень интеллекта и отсутствие воспитания», – написала Наталья.

По мнению экскурсовода, на маты необходимо вводить цензуру. Мудрые, образованные, воспитанные, умные люди никогда не сделают мат нормой общения. После случившегося Наталья опубликовала пост об этом в своих социальных сетях. Большинство подписчиков ее поддержали. По их мнению, мат допустимо использовать только в компании близких людей, а не в публичной среде.

Напомним, что на следующей неделе в Новосибирске потеплеет до -3 градусов.