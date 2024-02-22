Банк ВТБ сообщает о режиме работы в праздничные дни

В период с 22 по 23 февраля 2024 года отделения банка в Новосибирской области работают в следующем режиме.

22.02.2024 – предпраздничный день, обслуживание клиентов — физических и юридических лиц — производится согласно ранее установленному графику, сокращенному на 1 час.

23.02.2024 – выходной праздничный день, обслуживание клиентов-физических лиц производится с 10.00 до 15.00 в дежурных офисах, расположенных по адресам:

– г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 232; пр-т Строителей, д. 17; ул. Зорге, д. 179; ул. Ватутина, д. 21/1; ул. Станиславского, д. 11; ул. Дуси Ковальчук, д. 179/5;

– г. Бердск, ул. Первомайская, д. 26а.

Напоминаем, что большинство операций доступно клиентам удаленно: в интернет-банке или мобильном приложении ВТБ Онлайн.