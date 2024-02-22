Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву

Жительница Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву в шоу «Это нормально» на телеканале ТНТ.

Сегодня в 17:00 на телеканале ТНТ состоится новый выпуск шоу «Это нормально» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым, где примет участие блогер, художник-декоратор из Новосибирска Юлия Коваль.

В эфире женщина поделилась тем, что считает абсолютно нормальным ходить сейчас без лифчика. Несмотря на то, что Юлии 48 лет, она абсолютно не стесняется этого и также отмечает, что очень часто видит на себе восхищенные взгляды со стороны противоположного пола. Однако женщины чаще всего закатываю при виде нее глаза и осуждают в социальных сетях.

«Волнения и страхов уже очень давно не испытываю, я достаточно часто мелькаю в местных СМИ и научилась не реагировать на негативную реакцию», — поделилась блогер.

Юлия подготовилась к эфиру и привезла в подарок Дмитрию Диброву картину, нарисованную собственной грудью. Он принял произведение искусства Юлии и дал название «Жизнелюбие».

Напомним, что жительница Новосибирска выступила на шоу «Давай поженимся».