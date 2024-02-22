Четырехлетний ребенок погиб во время пожара в Новосибирске

В Новосибирске при пожаре в многоэтажке погиб ребенок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области, в результате пожара в многоэтажке в Новосибирске погиб четырехлетний ребенок.

По предварительным данным, в жилом доме на улице Немировича-Данченко произошло возгорание на балконе девятого дома. Пожар начался в квартире на седьмом этаже.

"В ходе работ на балконе пострадавшей квартиры огнеборцы обнаружили мальчика около четырех лет без признаков жизни", — передали в сообщении.

Спасатели успели эвакуировать четырех человек, одного из них госпитализировали. 18 человек эвакуировались самостоятельно.

Сейчас по факту причинения смерти по неосторожности управлением СК по региону возбудили уголовное дело.