Депутат Госдумы поддержал педагога из Новосибирской области, которую затравили из-за фото напротив храма

Депутат Госдумы Александр Хинштейн высказал свое мнение относительно случая с педагогом из Новосибирска, которую подвергли травле из-за свадебных фотографий, сделанных на фоне православного храма.

После получения анонимного доноса педагогу пришлось написать объяснительную записку и удалить фотографии из социальных сетей под давлением общественности.

«Я стесняюсь спросить: а с какого момента учитель у нас в стране перестал быть человеком? И в чем заключается «интимный характер» семейного фото на фоне православного храма? Кого оно может оскорбить?» — написал политик в личном телеграм-канале.

Хинштейн отметил, что ни министр образования региона, ни директор школы, ни педагогический коллектив не заступились за свою коллегу. Он подчеркнул, что поддерживает педагога и ее семью, считая, что у них нет ничего, за что стыдиться.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске бабушка младенца, которого выкинули в мусорку, прошла проверку опеки.