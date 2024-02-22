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общество

Депутат Госдумы поддержал педагога из Новосибирской области, которую затравили из-за фото напротив храма

Фото: Госдума РФ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн высказал свое мнение относительно случая с педагогом из Новосибирска, которую подвергли травле из-за свадебных фотографий, сделанных на фоне православного храма.

После получения анонимного доноса педагогу пришлось написать объяснительную записку и удалить фотографии из социальных сетей под давлением общественности.

«Я стесняюсь спросить: а с какого момента учитель у нас в стране перестал быть человеком? И в чем заключается «интимный характер» семейного фото на фоне православного храма? Кого оно может оскорбить?» — написал политик в личном телеграм-канале.

Хинштейн отметил, что ни министр образования региона, ни директор школы, ни педагогический коллектив не заступились за свою коллегу. Он подчеркнул, что поддерживает педагога и ее семью, считая, что у них нет ничего, за что стыдиться.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске бабушка младенца, которого выкинули в мусорку, прошла проверку опеки.

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Игорь Кириченко
Журналист

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