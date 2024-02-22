Девушка оставила свою обувь в магазине Новосибирска и хотела уйти в ворованных сапогах

Сумма ущерба могла составить 4 590 рублей.

Как сообщается в группе «Агентство безопасности ГВАРДИЯ» во «ВКонтакте», бойцы смогли задержать мужчину и женщину, которые похитили из магазина зимние сапоги.

Сигнал тревоги поступил 21 февраля в 12:30 из гипермаркета на улице Петухова в Новосибирске. Продавцы, заметив на витрине старые рваные женские кроссовки, нажали на тревожную кнопку. Они также увидели девушку в новых зимних сапогах, которая спешила к выходу с мужчиной.

Бойцы ГБР-76 задержали нарушителей. Выяснилось, что девушка 18 лет из Иркутска приехала в Новосибирск к своему молодому человеку, с которым познакомилась в соцсетях. Он оказался женат. Супруга, «застукав» их дома, выгнала любовников. На морозе у девушки лопнула подошва у кроссовок. Денег на новую обувь не было и они решились на преступление.

В итоге мужчину с девушкой передали сотрудникам Кировского отдела полиции.

Напомним, что в лидеры по приросту числа ДТП в России попала Новосибирская область.