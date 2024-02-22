На 10 лет осудили виновника ДТП с 3 погибшими под Новосибирском

Виновника аварии с 3 погибшими осудили на 10 лет.

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила, что Черепановский районный суд вынес приговор в отношении 30-летнего мужчины, который стал виновником смертельной аварии — в ней погибли три человека.

По предварительным данным, в июне прошлого года на дороге между рабочим поселком Дорогино и поселком Запрудный водитель «Хонда» ехал в нетрезвом состоянии за рулем и столкнулся с «Маздой».

В результате чего трое мужчин получили травмы несовместимые с жизнью, а подозреваемый скрылся с места аварии.

Сейчас суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы, также ему нельзя управлять транспортными средствами 2,5 года.

Напомним, что в лидеры по приросту числа ДТП в России попала Новосибирская область.