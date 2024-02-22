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общество

На 23 февраля новосибирцы в среднем потратят на подарки 3600 рублей

Фото: ru.freepik.com

Это на 16% больше, чем в 2023 году.

По данным опроса портала Superjob.ru, женщины чаще поздравляют мужей, сыновей и отцов с 23 февраля. Мужчины — отцов, сыновей и братьев.

Также женщины будут делать подарки чаще – бюджет составит 3200 рублей. Мужчины будут дарить их реже, но бюджет больше — 4500 рублей.

Отмечается, что в среднем новосибирцы потратят 3600 рублей на подарки, что на 16% больше, чем в 2023 году.

Напомним, что в Новосибирске на развитие дорожной инфраструктуры направили свыше 7 миллиардов рублей в 2024 году.

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Нина Раневская
Журналист

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