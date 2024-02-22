Новосибирская компания 2ГИС попала в список Forbes

2ГИС попала в список самых дорогих компаний Рунета — 2024 от Forbes.

Forbes опубликовал список самых дорогих компаний Рунета. Компания из Новосибирска 2ГИС заняла 18 место из 30 возможных.

Ее доход на данный момент составляет 0,61 миллиардов долларов. В 2023 году компания заняла 22 место с доходом в 0,22 миллиардов долларов.

Первое место занял «Яндекс». Доход компании составил 12,5 миллиардов долларов. На втором расположился «Wildberries» — 7,2 миллиардов долларов. На третьем месте оказался «Ozon» — 7 миллиардов долларов.

Напомним, что суд обязал Google вернуть приложение 2ГИС в Google Play.