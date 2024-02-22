Объявлен кастинг тысячи рок-музыкантов

Лучшие новосибирские музыканты выступят на рекордно-музыкальном шоу МЕГАРОК

29 июня 2024 года на московской ЦСКА Арене состоится масштабное шоу МЕГАРОК с участием тысячи музыкантов на одной сцене. Начинающие артисты и музыканты известных групп вместе исполнят мировые и отечественные рок-хиты. Принять участие в концерте смогут вокалисты, барабанщики, гитаристы и бас-гитаристы, а также целые музыкальные коллективы из Новосибирска.

МЕГАРОК откроет самую большую сцену страны для начинающих и уже известных артистов. Это возможность для всех поклонников рок-музыки не просто исполнить культовые песни The Beatles, Rolling Stones, Metallica, Nirvana, Pink Floyd, AC/DC и других групп , но испытать эмоции, доступные только настоящим рок-звездам.

Отбор музыкантов в МЕГАРОК состоит из двух этапов. На этапе кастинга музыканту необходимо пройти регистрацию и заполнить небольшую анкету о себе в разделе “Кастинг” на сайте проекта. Заявки принимаются в четырех категориях: вокалисты, барабанщики, гитаристы и бас-гитаристы. Для проверки данных онлайн-анкеты с каждым музыкантом свяжется куратор проекта и после подтверждения направит участнику отбора кастинг-задание – снять небольшое видео с исполнением заданной музыкальной композиции. Участвовать в отборе также могут группы или уже сыгранные музыкальные коллективы. Время на выполнение видео-задания ограничено.

После успешного отбора на кастинге анкета музыканта публикуется на сайте МЕГАРОКА в разделе “Тысяча”, и участник переходит на этап обучения. За каждым музыкантом закреплен персональный наставник, который помогает при изучении материала и подготовке к выступлению. Музыканты будут получать онлайн-видео с разборами композиций концертной программы, репетировать и создавать собственные отчетные ролики для обсуждения с наставниками.

В роли наставников проекта выступят музыканты известных групп. Свое участие в МЕГАРОКЕ уже подтвердили барабанщик Максим Бурмаков (Элизиум), бас-гитарист Никита Муравьев (Слот, Нуки, Atava), участник творческого коллектива Евгения Егорова (группа Эпидемия) гитарист Артем Камалетдинов и другие известные артисты.

Обучение МЕГАРОКА начнется уже 1 марта, а первые оффлайн-репетиции в группах по 50-80 человек состоятся в Москве и регионах страны в мае.