Онколог рассказала о симптоме рака желудка, на который почти никто не обращает внимание

По словам специалиста, к таким симптомам относится икота и отрыжка во время приема пищи.

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин рассказал о симптомах рака желудка, на которые часто не обращают внимание. Так, по его словам, во время приема пищи следует обратить внимание на изжогу, отрыжку и боль в груди. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на NEWS.ru.

«Опухоль не позволяет желудочному соку выходить в пищевод, из-за чего может возникнуть изжога, отрыжка либо икота», — объяснил сущность проблемы медик.

Еще один симптом, который можно включить в этот список, как отметил Черёмушкин, является ощущение быстрого насыщения во время еды. Также онколог предупредил, что беспричинная потеря веса, анемия могут указывать уже на поздние стадии рака желудка.

Напомним, онколог Иванов назвал покраснение и утомляемость глаз неочевидными признаками рака.