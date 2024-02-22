Помощник прокурора приняла участие в фотоконкурсе «Девушки в погонах»

Для участия в фотоконкурсе «Девушки в погонах» подала заявку сотрудница силовых структур из Новосибирской области.

Помощник прокурора Калининского района Дарья Курнявко год назад начала трудиться в органах правопорядка. 25-летняя девушка смело двигается по выбранному пути и не жалеет о решении.

«Первоочередным фактором выбора профессии стало высокоразвитое чувство справедливости, которое в настоящее время изо дня в день помогает твердо стоять на защите прав и свобод человека и гражданина», – рассказала о своей работе Дарья Курнявко.

Стать звездой фотоконкурса «Девушки в погонах» от «СибФМ Group» может представительница любых силовых структур, даже на пенсии или в отставке. До 7 марта ждём ваш снимок в форме и небольшую историю о себе. Итоги подведём в Международный женский день.

В конкурсе мы отмечаем профессионализм смелых сибирячек, их преданность работе, движение по благородному пути, красоту.

Проголосовать за свою фаворитку или подать заявку на участие можно по ссылке.